Abschottung Tirols wird von Experten geprüft

Das Land Tirol hat, wie der Minister am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien sagte, noch am Mittwoch ein „sehr straffes 5-Punkte-Programm aufgestellt, mit dem die Situation genau untersucht werden soll“. Er habe den Eindruck, dass Tirol „selbstverständlich“ der Ernst der Lage klar sei.Am Sonntag „ist Tag der Bilanz“, dem möchte er nicht vorausgreifen und weder vorhersagen noch ausschließen, sagte er - bevor bekannt wurde, dass die Abschottung geprüft wird. Dann werde man aber darüber entscheiden, wie umfassend entweder „dieses Paket fortgesetzt werden muss“ oder ob es weitere Maßnahmen brauche. „Diese paar Tage abzuwarten, ist notwendig“, meinte der Gesundheitsminister.Die Virologin Dorothee von Laer von der Med-Uni Innsbruck vertrat in Interviews die Ansicht, dass das Bundesland Tirol angesichts des Auftretens neuer lokaler Corona-Varianten für ein Monat isoliert gehört. STOL hat berichtet. Die Beraterin der Bundesregierung übte scharfe Kritik am Land Tirol im Umgang mit den Corona-Mutanten und warnt vor einem „zweiten Ischgl“. Sequenzierungen würden auch zeigen, dass mittlerweile bereits 20 Prozent der Infektionen auf die neuen Varianten zurückzuführen sind. Anschober betonte am Donnerstag, dass die Sequenzierungen beschleunigt und prioritär behandelt werden müssen. Er sei auch mit Van Laer „in einem guten und regelmäßigen Kontakt“.Nach Informationen der APA sind die anderen Expertenberater der österreichischen Regierung nicht alle der Meinung der Virologin. Es würden unterschiedliche Zahlen vorliegen, die nun geprüft werden müssen. So soll es entgegen der Aussagen von Von Laer keine eigene Tirol-Mutation des Südafrika-Virus geben. Die Regierung sei sich aber der Problematik bewusst.Massentestungen im Bundesland Tirol sind „ehestmöglich durchzuführen“, forderte Anschober. Er betonte, dass die Mutationen „nicht erst gestern bekannt geworden sind“. Wie sie sich im Detail auswirken, „ist für uns alle weltweit ein großes Fragezeichen“. Es müsse zeitnah ein Frühwarnsystem aufgebaut werden, besonders wichtig sei auch das Kontaktpersonenmanagement, bekräftige Anschober.Das Bundesland Tirol war auch im ersten Lockdown im Frühjahr abgeschottet. Mitte März wurden bis Anfang April alle Gemeinden unter Quarantäne gestellt und die Grenzen geschlossen.

apa/stol