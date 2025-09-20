<BR \/><BR \/>In der Nacht auf den heutigen Samstag wurde ein Wolfsexemplar unweit der Malga Bodera bei Ala im Trentino von Forstbeamten gesichtet. Der Wolf soll kurz davor gewesen sein, ein Rind, das dort weidete, anzugreifen. <BR \/><BR \/>Die Beamten des Landes waren aber schneller: Der Wolf wurde abgeschossen und das Entnahmedekret damit vollstreckt. <h3>\r\nPositives ISPRA-Gutachten<\/h3>\r\nDie Abschussverordnung war am 4. September unterzeichnet worden, Tierschutzorganisationen scheiterten vor Gericht beim Versuch, das Dekret auszusetzen. Das Land hatte sich vor Unterzeichnung der Verordnung ein positives Gutachten der Umweltbehörde ISPRA eingeholt.