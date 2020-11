Absolute Maskenpflicht in der Schule – Was halten Sie davon?

Die Regelung, dass jedes Kind ab 6 Jahren ab nun in der Schule nicht nur dann Maske tragen muss, wenn es sich von seinem Platz entfernt, sondern immer und uneingeschränkt, gilt nicht nur in Südtirol, sondern auf dem gesamten Staatsgebiet. (STOL hat berichtet) Die Freude und Erleichterung über die Schulöffnung nach den Ferien ist deshalb bei einigen Eltern getrübt. Andere wollen ihre Kinder unter diesen Umständen gar nicht mehr in die Schule schicken. Was halten Sie von der strengen Maskenpflicht in der Schule? Stimmen Sie ab.Wie berichtet, bleiben alle Südtiroler Oberschüler im Fernunterricht, ebenfalls die Mittelschüler der 2. und 3. Klasse in den Lockdown-Gemeinden.

