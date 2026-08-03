Moderne Medikamente zum Abnehmen haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem stark wachsenden Markt entwickelt. Mit der Zulassung in Tablettenform dürfte dieser weiter zulegen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/abnehm-medikamente-es-entsteht-ein-neuer-milliardenmarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="716862" data-version="v2"><\/div><\/div>\n