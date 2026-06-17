Nach aktuellen Studien wächst insbesondere die Zahl der über 80-Jährigen. Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate, wodurch sich die Altersstruktur der Bevölkerung verändert. Während früher junge Menschen den größten Anteil der Gesellschaft ausmachten, nimmt heute der Anteil älterer Bürgerinnen und Bürger stetig zu.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="636273" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-isabella-pela-nun-sind-zwei-maenner-die-aeltesten-in-trentino-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Lesen Sie hier, wer die ältesten Personen in Südtirol und in der Region Trentino-Südtirol sind.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Experten sehen darin einerseits einen Erfolg moderner Gesellschaften. Noch nie zuvor hatten Menschen so gute Chancen auf ein langes und gesundes Leben. <BR \/><BR \/>Andererseits stellt die zunehmende Alterung Politik und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Themen wie Pflege, Gesundheitsversorgung, altersgerechtes Wohnen und die Finanzierung der Sozialsysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung.