Herzgesundheit beginnt im Alltag: Bewegung, ausgewogene Ernährung, der Verzicht auf Tabak und ein maßvoller Umgang mit Alkohol können dazu beitragen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Darauf weist das Gesundheitsressort anlässlich des Weltherztags am 29. September hin.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="821827" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>In Südtirol sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Laut Gesundheitsbericht 2024 entfielen 30,3 Prozent aller Todesfälle auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Im vergangenen Jahr wurden zudem 6.552 Krankenhausentlassungen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen registriert. Darunter waren 1.145 Fälle von ischämischen Herzerkrankungen und 609 akute Herzinfarkte. Ischämische Herzerkrankungen waren für 295 Todesfälle verantwortlich.<BR \/><BR \/>Auch weltweit ist die Belastung hoch: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation starben 2022 rund 19,8 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele dieser Erkrankungen lassen sich laut WHO verhindern oder ihr Risiko zumindest deutlich reduzieren.<h3>\r\nWas dem Herzen guttut<\/h3>Gesundheitslandesrat Hubert Messner betont die Bedeutung der Prävention. Regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und der Verzicht auf Tabak gehören ebenso dazu wie ein maßvoller Umgang mit Alkohol.<BR \/><BR \/>Auch regelmäßige Kontrollen können helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Dazu zählen insbesondere die Überprüfung von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin. Beschwerden sollten zudem rechtzeitig medizinisch abgeklärt werden.<BR \/><BR \/>„Herzgesundheit beginnt nicht erst dann, wenn wir krank sind, sondern vor allem mit dem, was wir jeden Tag für unsere Gesundheit tun“, unterstreicht Messner.<h3>\r\nDiese Symptome können auf einen Herzinfarkt hindeuten<\/h3><embed id="dtext86-76523768_listbox" \/><BR \/><BR \/>Schmerzen oder Druckgefühl in der Brust<BR \/>Schmerzen, die in Arm, Schulter, Rücken oder Kiefer ausstrahlen<BR \/>Atemnot<BR \/>Übelkeit<BR \/>Schwindel<BR \/>kalter Schweiß<BR \/>Blässe<BR \/><BR \/>Bei Frauen können sich die Beschwerden teilweise anders zeigen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/herzinfarkt-bei-frauen-symptome-sind-oft-gefaehrlich-uneindeutig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b> Auch Oberbauch- oder Rückenschmerzen, Atemnot und extreme Erschöpfung können Warnzeichen sein.<BR \/><BR \/>Das Gesundheitsressort rät deshalb, bei entsprechenden Beschwerden nicht abzuwarten. Im Notfall sollte umgehend der Notruf 112 gewählt werden.<BR \/><BR \/>Denn gerade bei einem Kreislaufstillstand können die ersten Minuten entscheidend sein.