Die Landesregierung hat den Abschuss eines Wolfes in den Gemeinden Ulten und Kastelbell-Tschars genehmigt – und damit den dritten Wolfsabschuss des heurigen Jahres. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="797277" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Hintergrund sind mehrere Wolfsrisse auf Almen in Ulten: Zwischen 15. Juni und 8. September wurden insgesamt 22 Schafe und vier Ziegen tot oder vermisst gemeldet. <BR \/><BR \/>Tierschutzorganisationen haben angekündigt, auf europäischer Ebene dagegen vorgehen zu wollen.