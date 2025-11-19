Italien steckt tief in einer demografischen Krise: Die Zahl der Geburten sinkt seit über 15 Jahren, 2024 kamen nur noch rund 370.000 Kinder zur Welt – so wenige wie seit der Einigung des Landes nicht mehr.<BR \/><BR \/>Südtirol nimmt im italienweiten Vergleich eine Sonderrolle ein: Der Gesamtfruchtbarkeitsindex lag 2022 bei rund 1,6 Kindern je Frau und damit klar über dem italienischen Durchschnitt. <BR \/><BR \/><b><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/i><BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="361337" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Gleichzeitig erreicht aber auch hier die Geburtenzahl immer neue Tiefstände; 2023 wurden nur noch knapp 4.700 Kinder geboren, deutlich weniger als im Jahr zuvor. Das Bevölkerungswachstum speist sich zunehmend aus Zuwanderung. <BR \/><BR \/>Langfristig bedeuten die sinkenden Geburtenraten für Italien wie für Südtirol eine rasch alternde Gesellschaft mit wachsendem Druck auf Renten-, Pflege- und Gesundheitssystem.