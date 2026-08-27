Egal ob am Zebrastreifen oder abseits davon – wer mit dem Kopf im Display die Fahrbahn überquert, soll künftig zur Kasse gebeten werden.<BR \/><BR \/> Hintergrund ist die steigende Zahl von Verkehrsunfällen durch unaufmerksame Passanten. Das Gesetz befindet sich derzeit in der Begutachtung, eine finale Entscheidung wird für Mitte Oktober erwartet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/handy-am-zebrastreifen-in-italien-koennten-fussgaengern-bald-strafen-drohen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu, lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="761882" data-version="v2"><\/div><\/div>\n