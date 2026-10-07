In manchen Teilen Italiens öffnen sich dafür zunehmend Möglichkeiten. Eine jener Städte, die dies nun erlauben, ist Venedig. Dort dürfen die Aschen verstorbener Haustiere künftig neben der Grabstätte ihres Halters auf den städtischen Friedhöfen aufbewahrt werden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fuer-immer-vereint-wo-in-italien-haustiere-mit-ihren-menschen-ruhen-duerfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welche Voraussetzungen gelten, wo eine gemeinsame Beisetzung erlaubt ist und was Tierhalter beachten müssen, das erfahren Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><i><b>Das Haustier mit ins Familiengrab? Was sagen Sie dazu?<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="835156" data-version="v2"><\/div><\/div>\n