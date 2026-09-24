<h3>\r\nHeute zunächst viel Sonne<\/h3>Am heutigen <b>Donnerstag<\/b> zeigt sich der Himmel zunächst verbreitet sonnig. Dazu ziehen einige Schleierwolken durch. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung teilweise zu.<BR \/><BR \/>Am Abend kann es am Alpenhauptkamm östlich des Brenners etwas regnen. Gleichzeitig frischt der Nordföhn auf. Die Temperaturen steigen auf angenehme 20 bis 24 Grad.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="812878" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nFreitag wieder überwiegend sonnig<\/h3>Am morgigen <b>Freitag<\/b> setzt sich das freundliche Wetter fort. Über weite Strecken überwiegt der Sonnenschein, lediglich wenige Wolken ziehen zeitweise durch. Größere Wetteränderungen sind damit zunächst nicht in Sicht.<h3>\r\nSonniges Wochenende<\/h3>Auch am <b>Samstag<\/b> bleibt es strahlend sonnig. Die Temperaturen steigen dabei nochmals etwas an und erreichen bis zu 25 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> präsentiert sich das Wetter ebenfalls sonnig. Die Bewölkung bleibt gering.<BR \/><BR \/>Der kalendarische Herbst zeigt sich damit zum Start noch einmal von seiner spätsommerlichen Seite: Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen prägen die kommenden Tage.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>