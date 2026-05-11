Die Eisheiligen „Pankratius“, „Servatius“, „Bonifatius“ und die „Kalte Sophie“ stehen sie für eine der bekanntesten Bauernregeln in Südtirol und darüber hinaus.<BR \/><BR \/>Ein Blick in die langjährigen Messdaten in Südtirol bestätigt zumindest teilweise diese Regeln: „Kälterückfälle im Mai treten tatsächlich häufig auf – etwa alle ein bis zwei Jahre, allerdings nicht immer exakt an den traditionellen Eisheiligen-Tagen“, wie Peterlin betont. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="570295" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Damit haben die Bauernregeln einen gewissen wahren Kern, auch wenn sie nicht punktgenau zutreffen.<h3>\r\nDie Eisheiligen sind im Anmarsch<\/h3>Und heuer? Die aktuelle Wetterentwicklung passt durchaus ins Bild:<BR \/><BR \/>Zu Wochenbeginn ist es noch wechselhaft mit Wolken, Schauern und Temperaturen bis etwa 20 Grad. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> wird es vorübergehend freundlicher und nochmals wärmer.<BR \/><BR \/>Ab <b>Wochenmitte<\/b> setzt dann aber die Abkühlung ein: Mehr Wolken, sinkende Temperaturen und wieder vermehrt Regenschauer.<BR \/><BR \/><b>Donnerstag<\/b> und <b>Freitag<\/b> werden deutlich kühler mit nur noch rund 18 Grad. <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-eisheiligen-kommen-es-wird-deutlich-kuehler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier mehr zum aktuellen Wetter in dieser Woche in Südtirol. <\/a><\/b><h3>\r\nWas ist dran?<\/h3>Fazit: Ob Zufall oder nicht – die Eisheiligen machen ihrem Ruf heuer durchaus Ehre. Die Bauernregel, dass es im Mai nochmals einen Kälterückschlag geben kann, scheint sich zumindest in dieser Woche wieder zu bestätigen.