Die Tourismusbranche kann sich laut einer aktuellen Erhebung des Marktforschungsinstituts Tecnè im Auftrag von Federalberghi auf ein Rekordgeschäft einstellen: Die Umsätze werden auf 8,8 Milliarden Euro geschätzt.

Besonders viel Verkehr wird schon am morgigen 5. Dezember erwartet. Am Freitag machen sich voraussichtlich 6,5 Millionen Italiener auf den Weg, 4,9 Millionen weitere folgen am Samstag, 6. Dezember.

Die meisten bleiben dabei im eigenen Land. Beliebt sind Städtetrips ebenso wie Regionen, die mit ihrer Natur begeistern.