„Ab heute gibt es stabiles Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein, in den Tälern liegt allerdings noch Dunst beziehungsweise Nebel durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Im Süden sind auch die Feinstaubwerte etwas erhöht", betont Landesmeteorologe Dieter Petelrin. Eine Entspannung ist jedoch in Sicht: „In den nächsten Tagen werden die Dunstfelder weniger."<BR /><BR />
<h3>
Viel Sonne und milde Temperaturen</h3>Am heutigen <b>Mittwoch</b> scheint in Südtirol den ganzen Tag die Sonne, der Himmel präsentiert sich wolkenlos. Nach Frühwerten um den Gefrierpunkt steigen die Temperaturen am Nachmittag auf angenehme 13 bis 18 Grad.<BR /><BR />Auch am morgigen <b>Donnerstag</b> dominiert der Sonnenschein. Lediglich einige dünne Schleierwolken ziehen über den Himmel. Die Temperaturen bleiben frühlingshaft mild.<BR /><BR />Am <b>Freitag</b> setzt sich das stabile Hochdruckwetter fort. Von früh bis spät scheint erneut die Sonne, nennenswerte Wetteränderungen sind nicht in Sicht.<h3>Freundliches Wochenende mit kleinen Abstrichen</h3>Der <b>Samstag</b> zeigt sich weiterhin sonnig, begleitet von ein paar harmlosen Wolken. Die Höchstwerte erreichen nochmals bis zu 18 Grad.<BR /><BR />Am <b>Sonntag</b> ziehen einige hohe Wolkenfelder durch, die Temperaturen gehen leicht zurück. Maximal werden noch bis zu 16 Grad erreicht.<h3>
Hohe Lawinengefahr in den Bergen</h3>Unverändert angespannt bleibt die Situation im Gebirge: Es herrscht weiterhin <b>hohe Lawinengefahr</b>. Wintersportler und Tourengeher sind zu besonderer Vorsicht aufgerufen.<BR /><BR /><b> <a href="https://www.stol.it/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.</a></b>