„Es ist eine Ehre und ein großer Stolz, als Fackelträger ausgewählt zu sein und zum Weg der olympischen Flamme beizutragen. Für mich schließt sich damit fast der Kreis meiner langen Karriere als Sportler.“ Mit diesen Worten beschreibt Armin Zöggeler seine Eindrücke am Tag der feierlichen Entzündung der olympischen Flamme. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="366048" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Zeremonie fand am gestrigen Mittwoch im antiken Olympia statt, wo die Olympischen Spiele vor fast 3000 Jahren entstanden sind <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/armin-zoeggeler-fackeltraeger-in-olympia-tipps-fuer-athleten-bei-heimspielen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1243365_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Reise durch Südtirol<\/h3>Am Dienstag, 27. Januar 2026, erreicht die olympische Flamme erstmals Südtirol. Von San Vito di Cadore kommend, treffen die Fackelträger kurz vor 10 Uhr in Toblach ein.