Nicht mehr lange und die Weihnachtsfeiertage sind da. Das heißt jedes Jahr für viele Südtiroler: Ab auf die Piste. Was machen Sie? Skifahren, Rodeln, Langlaufen, oder sind Sie der Wellness-Typ? 

Und wie schaut es mit weißen Weihnachten aus? 

All jene Südtiroler, die hoffen, dass es bis Weihnachten noch schneit, damit wir weiße Weihnachten erleben, könnten enttäuscht werden. „Aktuell sieht es bis Weihnachten nicht nach nennenswerten Niederschlägen aus", sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. Mit Ausnahme der höhergelegenen Gebiete und Täler ist es um weiße Weihnachten also schlecht bestellt.

Am heutigen Mittwoch fällt etwas Regen im Tal und ein wenig Schnee im Tal, aber selbst in den Dolomiten wo es am meisten schneit, gib es nur wenige Zentimeter, so Peterlin. 

Am morgigen Donnerstag ist noch viel Hochnebel, aber auch schon stellenweise sonnig. 

 Am Freitag wird es nach Auflösung von Hochnebeln verbreitet sonnig. 

Das Wochenende

Am Samstag scheint die Sonne im ganzen Land bei geringer Bewölkung. Der Sonntag bringt weiterhin viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 8 Grad.

 Warum die Skisaison in Südtirol trotz der milden Temperaturen nicht ins Rutschen gerät, das lesen Sie hier. 

 Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.