<i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="917081" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Ein Tiefdruckgebiet führt derzeit sehr feuchte Luftmassen Richtung Alpen. Laut dem Landeswetterdienst Südtirol bleibt es heute, Donnerstag, zunächst trüb und unbeständig. Vor allem am Vormittag regnet und schneit es verbreitet, wobei die Schneefallgrenze zwischen 600 und 1200 Metern schwankt – örtlich kann es aber auch weiter herunterschneien. Am meisten Neuschnee wird im Ortlergebiet, im Martell- und Ultental sowie in den Sextner Dolomiten erwartet.<BR \/><BR \/>Auf den Bergpässen sowie auf höher gelegenen Straßen im Obervinschgau, im Wipptal und im Oberpustertal herrschen winterliche Fahrbedingungen. Die Höchstwerte erreichen heute in den Hauptorten zwischen 3 und 8 Grad. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge dann spürbar nach.<h3>\r\nWie geht es weiter?<\/h3>Wer sich über den Wintereinbruch freut, darf sich auf ein traumhaftes Wochenende einstellen: Ab Freitag lockern Restwolken und Nebel auf, der Nordföhn setzt ein und macht Platz für viel Sonnenschein. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es im ganzen Land strahlend sonnig bei allerdings frostigen Nachttemperaturen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>