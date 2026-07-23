Die Neuerung orientiere sich an den europäischen Vorschriften, sagte Verkehrsminister Salvini am gestrigen Mittwoch. Die Anpassung der italienischen Regelungen sei eines der Themen, mit denen sich sein Ministerium derzeit beschäftige. Dafür sei jedoch noch „eine große Arbeit“ notwendig, um die bestehenden gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu ändern – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neue-fuehrerschein-regeln-autofahren-in-italien-bald-schon-mit-17" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Was halten Sie von diesem Plan? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="697887" data-version="v2"><\/div><\/div>\n