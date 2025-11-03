Früherkennung kann Leben retten. Viele Krankheiten verlaufen im Anfangsstadium symptomlos, sind aber bei rechtzeitiger Diagnose gut behandelbar. Ob Haut-, Darm-, Brust- oder Prostatakrebs: Wer die empfohlenen Untersuchungen wahrnimmt, hat deutlich bessere Heilungschancen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="355551" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Trotzdem zeigt sich immer wieder Zurückhaltung – gerade bei Männern. Scham, Angst oder schlicht Bequemlichkeit führen dazu, dass Arzttermine aufgeschoben oder ganz vermieden werden.<BR \/><BR \/>Dabei geht es bei Vorsorge nicht nur um körperliche Krankheiten. Auch die psychische Gesundheit verdient Aufmerksamkeit. Stress, Depressionen oder Burn-out sind längst keine Randthemen mehr. Ein offenes Gespräch mit dem Hausarzt kann der erste Schritt zu Entlastung und Hilfe sein.<BR \/><BR \/>„Vorsorge bedeutet Verantwortung – für sich selbst, aber auch für die Menschen, die einem nahestehen“, sagen Gesundheitsexperten. Wer regelmäßig zur Kontrolle geht, zeigt Stärke, nicht Schwäche.