Der Sommer 2026 verabschiedet sich mit einer außergewöhnlichen Bilanz. „Der heurige Sommer war wochenlang extrem heiß und stellt somit den Allzeitrekord aus dem Sommer 2003 ein“, betont Meteorologe Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="771569" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Besonders auffällig sind die zahlreichen Extremwerte. Werden die letzten Maitage mitgerechnet, wurden in Bozen 27 Tage mit mehr als 35 Grad registriert. Dazu kamen 32 Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sanken.<BR \/><BR \/>Insgesamt prägten fünf Hitzewellen den Sommer in Südtirol und Umgebung. Längere Phasen mit Abkühlung gab es nur Anfang Juni, Mitte Juli und Ende August. Über die gesamten drei Sommermonate betrachtet lagen die Temperaturen damit auf dem Niveau des bisherigen Rekordsommers von 2003. Bei den Extremwerten wurde dieser laut Landeswetterdienst allerdings übertroffen.<h3>\r\nDie höchsten und die tiefsten Temperaturen des Sommers<\/h3>Die höchste Temperatur des Sommers wurde gleich dreimal gemessen: 38,9 Grad zeigte das Thermometer am 30. Juli in Bozen sowie am 31. Juli und am 5. August in Auer.<BR \/><BR \/>Deutlich kühler war es in Sexten. Dort wurden am 4. und 11. Juni jeweils 1,2 Grad gemessen – die niedrigsten Temperaturen des Sommers.<h3>\r\nBeim Regen ausgeglichene Bilanz<\/h3>Beim Niederschlag fällt die Bilanz dagegen deutlich weniger außergewöhnlich aus. „Niederschlagsmäßig war der Sommer schlussendlich ausgeglichen“, erklärt Peterlin.<BR \/><BR \/>Ein regenreicher Juni und verbreitete Niederschläge im August glichen den trockenen Juli aus. Insgesamt lagen die Niederschlagsmengen damit nahe an den langjährigen Durchschnittswerten.<h3>\r\nDer Herbst lässt noch auf sich warten<\/h3>Mit dem 1. September am morgigen Dienstag beginnt der meteorologische Herbst. Vom sommerlichen Wetter ist allerdings zunächst wenig zu spüren. Auch in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen laut Landeswetterdienst um die 30 Grad. Ein nachhaltiger Wetterumschwung und damit ein klares Ende des Sommers sind vorerst nicht in Sicht.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>