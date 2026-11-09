<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-kuehlschrank-war-so-warm-wie-ein-ofen-noch-ein-hacker-opfer-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zu den Vorfällen in Südtirols Supermärkten.<\/a><BR \/><BR \/>Hinter den Cyberangriffen sollen die russische Hacker stehen – im Fall der Manipulation der Supermarkt-Kühlsysteme hat sich eine Gruppe dazu bekannt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hacker-bekennen-sich-zu-angriffen-und-drohen-mit-weiteren-cyberattacken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="891819" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Vorfälle machen deutlich, dass Cyberkriminalität längst auch Unternehmen und Einrichtungen direkt vor der eigenen Haustür trifft.