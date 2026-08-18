Kaum ist die große Hitze vorbei, zeigt sich das Wetter fast immer von seiner ungemütlichen Seite: Auf die sommerlichen Temperaturen folgen Gewitter, kräftige Regenschauer und teils heftige Unwetter.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="744970" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Für viele bedeutet der Wetterumschwung eine willkommene Abkühlung – gleichzeitig steigt aber die Gefahr durch Gewitter. Blitze können innerhalb kurzer Zeit auftreten und sind auch abseits des eigentlichen Unwetters gefährlich.<BR \/><BR \/>In Taufers im Münstertal ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem tragischen Vorfall gekommen. Der 42-jährige Gustav Wiesler aus Taufers im Münstertal ist am Berg an den Folgen eines Blitzschlags gestorben – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taufers-im-muenstertal-suchaktion-nimmt-toedliches-ende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b>