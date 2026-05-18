Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem ausgeschilderten Weidegebiet unterwegs, als die Tiere plötzlich aggressiv reagierten. Die 67-Jährige starb, ihr Mann wurde schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Der Fall steht exemplarisch für eine Entwicklung, die in alpinen Regionen seit ein paar Jahren beobachtet wird: Attacken von Kühen auf Wanderer häufen sich. Besonders Mutterkühe reagieren äußerst sensibel, wenn sie ihre Kälber bedroht sehen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="583763" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Experten verweisen darauf, dass viele Zwischenfälle auf ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren zurückzuführen sind – etwa Hunde, zu geringer Abstand zu den Tieren oder ein unruhiges Verhalten auf der Weide.<BR \/><BR \/>Mit dem Boom des Wandertourismus steigt auch die Zahl der Menschen, die sich in Alm- und Weidegebieten bewegen. Gleichzeitig unterschätzen viele die Gefahr, die von Rindern ausgehen kann. Kühe gelten zwar als friedliche Nutztiere, können aber bei Stress oder Schutzinstinkt erhebliche Kräfte entwickeln.<h3>\r\nKuhattacke auf der Seiser Alm 2023<\/h3>Im Juli 2023 gab es eine Kuhattacke auf der Seiser Alm – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kuh-attacke-ich-vermute-dass-hunde-die-kuehe-nervoes-gemacht-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat nach diesem Vorfall mit dem damaligen Vize-Obmann des Bauernbundes und jetzigen Bauernbund-Obmann Daniel Gasser über diesen Vorfall gesprochen. Hier mehr dazu.<\/a><\/b>