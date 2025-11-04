Der Fall ist bekannt: In Franzensfeste haben die Carabinieri einem Hundebesitzer nach mehreren Aggressionsvorfällen und schlechter Tierhaltung seinen Rottweiler-Hund beschlagnahmt sowie ein vorübergehendes Tierhaltungsverbot erlassen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aggressiver-rottweiler-beschlagnahmt-situation-hat-sich-gefaehrlich-zugespitzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie ganze Geschichte dazu und was der Tierarzt dazu sagt.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Doch das ist kein Einzelfall. Aggressive Hunde greifen immer wieder Menschen an und verletzen sie. <BR \/><BR \/><i><b>Wie geht es Ihnen? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="355896" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n