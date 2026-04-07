„Die derzeitigen Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, weniger in der Früh, sondern vielmehr an den Nachmittagen, und zwar mit einer Abweichung von 8 bis 10 Grad“, so Peterlin. „Das sind Temperaturen wie normalerweise erst Anfang Juni.“<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="509263" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Noch bis Donnerstag bleibt es ausgesprochen warm. Erst am Freitag kündigt sich mit auffrischendem Nordwind eine Wetteränderung an: Dieser bringt spürbare Abkühlung, sodass die Temperaturen wieder auf für April typische Werte zurückgehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298028_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Am heutigen <b>Dienstag<\/b> zeigt sich das Wetter von seiner freundlichsten Seite: Im ganzen Land scheint die Sonne bei meist ungetrübtem Himmel. In den Gemeinden nahe am Alpenhauptkamm weht weiterhin leichter Föhn. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte bis frühsommerliche Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/gesundheit\/die-sonne-ist-da-und-mit-ihr-das-risiko" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Sonne ist da – und mit ihr das Risiko: Hier mehr zum Hautkrebsrisiko.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Auch am morgigen <b>Mittwoch<\/b> setzt sich das sehr sonnige Wetter fort. Nach einem kühlen Morgen steigen die Temperaturen am Nachmittag erneut auf überdurchschnittliche Werte und erreichen bis zu 28 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> ziehen neben der Sonne einige Schleierwolken auf, insgesamt bleibt es jedoch freundlich.<BR \/><BR \/>Der <b>Freitag<\/b> präsentiert sich aus heutiger Sicht wechselhafter: Mit auffrischendem Wind und einzelnen kurzen Regenschauern gehen die Temperaturen deutlich zurück und erreichen maximal noch rund 20 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zum Südtirol-Wetter finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>