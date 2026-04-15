Die gestrige Großoperation der Bozner Staatspolizei im Rahmen der „Operation Daku“ sorgt in Südtirol für Gesprächsstoff. Insgesamt wurden 28 Personen festgenommen oder mit Sicherungsmaßnahmen belegt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-die-drogenorganisation-in-suedtirol-agiert-hat-die-details" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="521715" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> Im Zentrum der Ermittlungen steht eine mutmaßlich organisierte Gruppe, die über längere Zeit hinweg in den Handel mit Rauschgift verwickelt gewesen sein soll. <BR \/><BR \/>Die Aktion zeigt einmal mehr, dass Drogenkriminalität nicht nur ein fernes Problem ist, sondern auch im direkten Lebensumfeld vieler Menschen stattfinden kann.