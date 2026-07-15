Experten sind sich einig: Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig verändern. Viele Berufe werden sich wandeln, neue Tätigkeiten entstehen, und der Umgang mit digitalen Werkzeugen wird zu einer immer wichtigeren Fähigkeit.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="685792" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig sollte der Fortschritt nicht unkritisch betrachtet werden. KI-Systeme arbeiten mit großen Datenmengen, können Fehler machen und manchmal falsche oder verzerrte Informationen liefern. Auch Fragen rund um Datenschutz, Transparenz und den Einfluss auf Arbeitsplätze müssen ernst genommen werden.<BR \/><BR \/> Entscheidend wird sein, Künstliche Intelligenz nicht als Ersatz für den Menschen zu sehen, sondern als Werkzeug, das sinnvoll und verantwortungsvoll eingesetzt wird. Die Zukunft wird nicht nur davon abhängen, was KI kann – sondern auch davon, wie wir als Gesellschaft mit ihr umgehen.