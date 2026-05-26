Am Wochenende war ein Ausflug in die Berge oder an den Badesee angesichts der sommerlichen Temperaturen in Südtirol beinahe schon Pflichtprogramm. <BR \/><BR \/>Auch am heutigen <b>Dienstag<\/b> zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite: Kaiserwetter mit wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 35 Grad. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="597612" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Solche Höchstwerte sind sehr außergewöhnlich für die Jahreszeit“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Zum Vergleich: Die bisher höchste Temperatur im Mai in Bozen lag bei 35 Grad Celsius – gemessen im Mai 2001.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Mittwoch<\/b> wird es etwas labiler. Im Tagesverlauf bilden sich größere Quellwolken und ein paar Regenschauer und Gewitter sind die Folge. Die Temperaturen bleiben hoch bei bis zu 35 Grad.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> verläuft sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen bleiben mit 34 Grad sommerlich heiß. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> und <b>Samstag<\/b> bleibt es sommerlich heiß, am Samstag kann es zu ein paar Gewittern kommen. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>