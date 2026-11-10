Jüngstens Beispiel: Ein Telefonbetrug über 58.600 Euro ist im Raum Vintl in letzter Minute vereitelt worden. Eine 58-jährige Frau erkannte den Schwindel rechtzeitig und wandte sich an die Carabinieri von Brixen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="894089" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Betrüger hatten der Frau zunächst eine SMS geschickt, die vermeintlich vom Zahlungsdienstleister Nexi stammte. Darin war von einer angeblich nicht autorisierten Abbuchung über rund 1.950 Euro die Rede. Die Frau wurde aufgefordert, eine angegebene Notfallnummer anzurufen.<BR \/><BR \/>Am Telefon gab sich zunächst ein Betrüger als Mitarbeiter aus und kündigte an, dass sich ein Angehöriger der Ordnungskräfte bei ihr melden werde. Kurz darauf rief ein weiterer Täter an, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er wies die Frau an, umgehend 58.600 Euro auf ein angebliches Sicherheitskonto zu überweisen.<BR \/><BR \/>Die Frau stand kurz davor, die Überweisung auszuführen, als sie misstrauisch wurde und den Vorgang abbrach. Anschließend verständigte sie die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Diese griffen umgehend ein und verhinderten die Überweisung. Die gesicherten Telefonnummern und die IBAN des vorgesehenen Empfängerkontos werden nun ausgewertet, um die Täter ausfindig zu machen.