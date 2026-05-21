„Das Ausstellen und Eintreiben von Strafen für Schwarzfahren ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn zu zahlen ist, dann muss das für alle gelten. Sonst wären die Braven die Dummen“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/><i><b>Und Sie? Sind Sie schon einmal ohne Ticket gefahren? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="588471" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/14000-schwarzfahrer-pro-jahr-erwischt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie die ganze Geschichte zur Zunahme der Schwarzfahrer in Südtirol. <\/a>