Für jeden fünften Südtiroler sind Symptome wie ein kratzender Hals, tränende Augen und eine verschnupfte Nase ständige Begleiter durch den Frühling. Wie ein Blick auf die Messstationen des Landes zeigt, haben besonders Menschen mit Birkenpollenallergie derzeit zu kämpfen.<BR \/><i><BR \/><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab!<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="512328" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/allergiker-aufgepasst-starker-birkenpollenflug-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was Allergiker tun können, um dennoch einigermaßen durchatmen zu können, lesen Sie hier.<\/a>