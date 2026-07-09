Die Eheschließungsrate betrug 4,2 Hochzeiten je 1.000 Einwohner. Sie lag damit sowohl über dem Vorjahreswert (4,1) als auch über dem italienischen Durchschnitt von 2,9 Hochzeiten je 1.000 Einwohner (2024, letzte verfügbare Daten). Im EU-Vergleich liegt Südtirol ebenfalls über dem Durchschnitt (3,9), allerdings unter dem Wert Österreichs (5,0).<BR \/><BR \/><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="676682" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nSeptember bleibt Hochzeitsmonat Nummer eins<\/h3>Der beliebteste Monat zum Heiraten war September. Insgesamt wurden 357 Eheschließungen registriert. Ebenso viele Hochzeiten fanden im Mai statt, allerdings gab es im September mehr kirchliche Trauungen.<BR \/><BR \/>Am wenigsten geheiratet wurde im Winter: 59 Paare gaben sich im Jänner das Jawort, 80 im Februar und 85 im Dezember.<h3>\r\nStandesamt schlägt Kirche deutlich<\/h3>Die überwiegende Mehrheit der Paare entschied sich für eine standesamtliche Trauung. Insgesamt wurden 1.705 zivile und 548 kirchliche Eheschließungen registriert.<BR \/><BR \/>Vor allem in den größeren Städten dominieren standesamtliche Hochzeiten. In Bozen wurden 271 standesamtliche und 27 kirchliche Trauungen gezählt, in Meran waren es 133 standesamtliche gegenüber 17 kirchlichen.<BR \/><BR \/>Den höchsten Anteil kirchlicher Eheschließungen verzeichneten die Bezirksgemeinschaften Pustertal (31,7 Prozent) und Salten-Schlern (30,6 Prozent). Dennoch überwogen auch dort die standesamtlichen Trauungen.<h3>Jede fünfte Hochzeit ist eine Wiederverheiratung<\/h3>Im Jahr 2025 wurden 464 Wiederverheiratungen registriert. Das entspricht 20,6 Prozent aller Eheschließungen und liegt leicht über dem Vorjahreswert von 20,3 Prozent.<BR \/><BR \/>Am häufigsten heiratete dabei ein geschiedener Mann eine ledige Frau (36,6 Prozent der Wiederverheiratungen). In 30,6 Prozent der Fälle heirateten zwei geschiedene Personen.<h3>\r\nBrautpaare werden immer älter<\/h3>Das durchschnittliche Alter bei der Erstheirat lag bei 38,8 Jahren für Männer und 36,1 Jahren für Frauen. Gegenüber 2006 sind Braut und Bräutigam damit im Schnitt rund vier Jahre älter geworden.<BR \/><BR \/>Werden Wiederverheiratungen mitgerechnet, lag das durchschnittliche Heiratsalter bei 41,5 Jahren für Männer und 38,2 Jahren für Frauen.<h3>\r\nJede siebte Ehe ist international<\/h3>Bei 326 Eheschließungen besaß entweder die Braut oder der Bräutigam eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das entspricht 14,5 Prozent aller Hochzeiten.<BR \/><BR \/>Dabei heirateten 214 Männer mit italienischer Staatsbürgerschaft eine ausländische Frau, während 112 Frauen mit italienischer Staatsbürgerschaft einen ausländischen Mann ehelichten.<h3>\r\nMehr eingetragene Lebenspartnerschaften<\/h3>Neben den Eheschließungen wurden 2025 auch 32 Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare eingetragen – zehn mehr als im Vorjahr. Die Zahl verteilt sich gleichmäßig auf 16 Frauen- und 16 Männerpaare.