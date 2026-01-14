<h3>\r\nA22 Brennerautobahn<\/h3><b>Lkw-Fahrverbot an Samstagen in Richtung Norden<\/b><BR \/>Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der <b>Luegbrücke<\/b> auf Nordtiroler Seite gilt bis einschließlich 14. März an allen Samstagen von 7.00 bis 15.00 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen in Fahrtrichtung Norden.<BR \/><BR \/>Der betroffene Streckenabschnitt erstreckt sich von Sterzing bis zum Brennerpass.<BR \/><BR \/>Der Schwerverkehr wird in diesem Zeitraum auf das Parkgelände der Sadobre in Freienfeld ausgeleitet.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="418747" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nHöhere Berg- und Passstraßen: Wintersperren<\/h3>Mehrere hochalpine Verkehrsverbindungen sind witterungsbedingt gesperrt. <b>Wintersperre<\/b> besteht derzeit am Stilfser Joch, am Timmelsjoch sowie am Staller Sattel.<BR \/><BR \/>Das Würzjoch ist aktuell nur vom Gadertal aus erreichbar.<h3>\r\nWichtige Staats- und Landesstraßen<\/h3><b>SS12 Brennerstaatsstraße<\/b><BR \/>Im Bereich der Autobahnauffahrt und -abfahrt Brixen\/Vahrn (Handwerkerzone) besteht aufgrund von Bauarbeiten eine Sperre. Die Umleitung erfolgt über die Rampen der A22.<BR \/><b><BR \/>SS49 Pustertaler Staatsstraße<\/b><BR \/>Bei Schabs, im Bereich des Hotels „Sonneck“, ist die Rampe aus Richtung Bruneck gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.<BR \/><BR \/><b>St. Pauls – Unterrain<\/b><BR \/>Zwischen Kilometer 2,8 und 3,1 besteht wegen Sicherungsarbeiten eine Vollsperre.