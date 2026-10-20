Der öffentliche Nahverkehr in Südtirol umfasst täglich mehr als 9.000 Busfahrten und über 300 Zugfahrten. Busse und Züge legen dabei insgesamt rund 140.000 Kilometer pro Tag zurück, das entspricht mehr als dem Dreifachen des Erdumfangs. Während sich der Busverkehr in den vergangenen Jahren unter anderem dank neuer Ausschreibungen schrittweise stabilisiert hat, bestehen im Bahnverkehr weiterhin erhebliche Herausforderungen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="858732" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nMehr als 1.200 Zugausfälle seit Juni<\/h3>Zwischen dem 1. Juni und dem 17. Oktober waren insgesamt 38.625 Zugfahrten geplant. Davon fielen 1.259 Fahrten aus, was einem Anteil von 3,3 Prozent entspricht. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Probleme an der Infrastruktur, technische Störungen an Fahrzeugen, betriebliche Herausforderungen sowie externe Ereignisse. Hinzu kam im September eine zusätzliche Belastung der Strecken durch den Umleitungsverkehr von Güterzügen infolge der Sperre der Bahnstrecke über Tarvis. Auch Streckensperren auf anderen Bahnlinien und die Zunahme des Güterverkehrs auf der Brennerachse wirken sich auf den Bahnverkehr in Südtirol aus.<BR \/><BR \/>Rund 80 Prozent der Züge verkehren pünktlich, weitere zehn Prozent weisen Verspätungen von weniger als zehn Minuten auf. Für Landesrat Alfreider reicht das jedoch nicht aus: „Wir kennen diese Zahlen und sind damit nicht zufrieden. Es reicht nicht, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen. Wer täglich mit dem Zug unterwegs ist, muss sich auf den Dienst verlassen können. Deshalb verlangen wir von allen Beteiligten konkrete Lösungen.“<h3>\r\nZwei Milliarden Euro für die Bahninfrastruktur<\/h3>Der Landesmobilitätsplan 2035 sieht Investitionen von rund zwei Milliarden Euro vor. Mit den Investitionen sollen die Bahninfrastruktur modernisiert, die Landesteile besser angebunden und mehr Menschen für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel gewonnen werden. Zahlreiche Bauvorhaben sind bereits im Gange. Sie sind für die langfristige Entwicklung des Bahnverkehrs notwendig, können derzeit jedoch Einschränkungen im Betrieb verursachen.<BR \/><BR \/>Zu den nächsten Schritten zählen Gespräche mit RFI zum Fahrplan auf der Strecke Bozen–Meran, der Einsatz von Fachleuten des Herstellers Alstom in Mals sowie eine engere Abstimmung von Infrastruktur- und Instandhaltungsarbeiten. Oberste Priorität hat dabei die Verbesserung der Information der Fahrgäste, insbesondere bei Verspätungen und Ausfällen. Darüber hinaus stehen ausreichende Personalkapazitäten und verlässlichere Betriebsabläufe im Fokus.<BR \/><BR \/>„Nicht alles lässt sich von heute auf morgen lösen. Aber jeder Partner kennt seine Verantwortung. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam handeln und die Menschen schrittweise Verbesserungen bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit spüren“, so Alfreider.<h3>\r\nDie Positionen der Bahnbetreiber<\/h3>Für RFI erläuterte der Verantwortliche für Verkehrsmanagement und Fahrplanung im Bereich Verona, Giuseppe D’Annunzio, die laufenden und geplanten Infrastrukturmaßnahmen auf den für Südtirol relevanten Bahnstrecken. Dabei verwies er auch auf die positive Resonanz hinsichtlich der ausgebauten Dienstleistungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und der verbesserten Barrierefreiheit.<BR \/><BR \/>Der Generaldirektor der STA, Joachim Dejaco, unterstrich die Bedeutung der in den vergangenen Jahren umgesetzten Elektrifizierung der Vinschger Bahn. Roger Hopfinger, Regionaldirektor für Trentino-Südtirol von Trenitalia, verwies stellvertretend für die FS-Gruppe auf die Herausforderung, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Bei einem Personalstand von rund 400 Mitarbeitenden werden derzeit 71 zusätzliche Mitarbeitende gesucht. Maurizio Chiusa, Abteilungsdirektor Bahn der SAD, erklärte, dass die Zahl der durch höhere Gewalt verursachten Störungen zunimmt und alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden müssten, um deren Auswirkungen zu begrenzen.<BR \/><BR \/>Deutlich geworden ist die Bereitschaft aller Beteiligten, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, um trotz laufender Bauarbeiten für eine moderne Bahn langfristig ein immer qualitativ hochwertigeres Angebot sicherzustellen.