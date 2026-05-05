Wie STOL berichtet hat, hat eine Arbeitsgruppe der Kardiologie am Krankenhaus Bozen in einer aktuellen Studie gezeigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) bereits im ersten EKG wertvolle Hinweise auf eine besonders schwer erkennbare Form des Herzinfarkts liefern kann. Im Fokus stand der sogenannte okklusive Myokardinfarkt (OMI), bei dem ein vollständig verschlossenes Herzkranzgefäß im Erst EKG häufig keine klassischen ST Streckenhebungen verursacht.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="557191" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wichtig ist die Einordnung: Diese Infarkte werden in der klinischen Routine nicht übersehen. Sie werden durch die vollständige leitliniengerechte Diagnostik aus ärztlicher Beurteilung, Verlaufskontrollen, Troponin Bestimmung und gegebenenfalls Koronarangiographie erkannt und behandelt. Die Studie zeigt jedoch, dass KI in der sehr frühen Phase der Abklärung – wenn noch nicht alle Befunde vorliegen – schneller einen entscheidenden Verdacht liefern kann <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-studie-ki-erkennt-spezielle-herzinfarktform-frueher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zur Studie aus Bozen).<\/a><\/b>