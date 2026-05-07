Das erste eigene Smartphone ist für viele Kinder ein wichtiger Schritt – und für Eltern oft mit Unsicherheiten verbunden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Welche Regeln sind sinnvoll? Und wie lässt sich ein sicherer Umgang fördern? Antworten darauf liefert das Netzwerk „Eltern medienfit“ mit einem neuen Positionspapier und konkreten Unterstützungsangeboten.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="561006" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Seit 2018 engagieren sich 24 Partnerorganisationen in dem Netzwerk, darunter auch die Familienagentur des Landes, um Familien in Fragen der Medienkompetenz zu begleiten. Das nun vorgelegte Positionspapier richtet sich vor allem an Fachkräfte und bündelt grundlegendes Wissen sowie praxisnahe Empfehlungen zur Medienerziehung – mit besonderem Blick auf Smartphones im Kindes- und Jugendalter.<BR \/><BR \/>Ergänzt wird die fachliche Grundlage durch ein sogenanntes Smartphone-Starter-Kit, das sich direkt an Eltern richtet. Es bietet Checklisten, mit denen sich einschätzen lässt, ob ein Kind bereit für ein eigenes Gerät ist, sowie Hilfen für die sichere Einrichtung und klare Nutzungsregeln. Auch Vereinbarungen zur Mediennutzung und Tipps für problematische Situationen sind enthalten.<BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen ist dabei die Rolle der Eltern als Vorbilder. Kinder orientieren sich stark am Verhalten der Erwachsenen – entsprechend wichtig ist ein bewusster und reflektierter Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag.<BR \/><BR \/>Mit den neuen Materialien möchte das Netzwerk Familien frühzeitig stärken und den Einstieg in die digitale Welt – insbesondere über das erste Smartphone – sicher und verantwortungsvoll gestalten. Alle Unterlagen sowie weitere Beratungsangebote stehen online zur Verfügung.