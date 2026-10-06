Stress, Ängste, Einsamkeit oder anhaltende Erschöpfung gehören für viele Menschen zum Alltag. Gleichzeitig fällt es noch immer schwer, darüber zu sprechen oder sich Unterstützung zu holen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="833700" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Dabei ist es ebenso wichtig, auf die eigene seelische Gesundheit zu achten wie auf die körperliche.<BR \/><BR \/>Der Tag der psychischen Gesundheit ist deshalb auch ein Aufruf, genauer hinzusehen: Wie geht es mir selbst – und wie geht es den Menschen in meinem Umfeld? Ein offenes Gespräch, ein aufmerksames Zuhören oder das Angebot, gemeinsam Hilfe zu suchen, kann bereits viel bewirken.