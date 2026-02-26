Die Debatte über die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in Südtirol nimmt zunehmend an Intensität zu. <BR \/><BR \/>Besonders in Bozen wird betont, dass die Landeshauptstadt diese Aufgabe nicht allein bewältigen kann und eine solidarische Aufteilung auf mehrere Gemeinden notwendig sei. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass auch andernorts die Bereitschaft begrenzt ist und vielerorts Skepsis herrscht. <BR \/><BR \/><i><b>Was sagen Sie?<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="459884" data-version="v2"><\/div><\/div>\n