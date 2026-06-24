Mehr als drei Millionen Bücher sowie 38.795 digitale Medien stehen in den 274 Bibliotheken in Südtirol zur Ausleihe bereit. Die meisten Einrichtungen befinden sich im Pustertal (53), die wenigsten im Wipptal (15). Im Jahr 2025 wurden knapp 2,7 Millionen Bücher sowie etwa 536.000 digitale Medien entlehnt. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig stieg die Zahl der Bibliotheksbesuche auf 2,4 Millionen und lag damit rund neun Prozent höher als im Vorjahr. Die Zahl der Nutzer ging hingegen von 133.438 auf 120.223 zurück. Die Bedeutung des Lesens bleibt dennoch hoch: Jeder zweite Südtiroler gab an, innerhalb eines Jahres mindestens ein Buch gelesen zu haben. Jeder Fünfte lud in den drei Monaten vor der Befragung Bücher oder E-Books online herunter.<BR \/><i><BR \/>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="649929" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Längst beschränken sich Bibliotheken aber nicht mehr auf die Ausleihe. Den Besuchern stehen 328 Computerarbeitsplätze zur Verfügung, davon 291 mit Internetzugang. In 133 Bibliotheken kann kostenloses WLAN genutzt werden, und mittlerweile verfügen 210 Einrichtungen über einen Online-Katalog. Zudem bieten Bibliotheken auch Audio- und Videomedien oder Spiele. <BR \/><BR \/> Getragen wird das Bibliothekswesen vor allem vom ehrenamtlichen Engagement. Von den insgesamt 2.747 Personen, die in den öffentlich zugänglichen Bibliotheken tätig sind, arbeiten 2.333 ehrenamtlich, während 414 hauptberuflich beschäftigt sind.