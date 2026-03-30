Die Umstellung auf die Sommerzeit wird von vielen Menschen unterschiedlich wahrgenommen, wirkt sich jedoch häufig spürbar auf den Schlaf-Wach-Rhythmus aus. Besonders häufig berichten Personen, dass sie sich in den Tagen nach der Zeitumstellung müder fühlen und ihr gewohnter Schlafrhythmus durcheinandergerät. Der Körper benötigt Zeit, um sich an die neue Zeit anzupassen, da die innere Uhr nicht sofort umgestellt wird.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="496732" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> Andere wiederum stellen fest, dass sie abends länger aktiv sind und später zur Ruhe kommen, was ebenfalls auf die veränderten Lichtverhältnisse zurückzuführen ist. Das längere Tageslicht kann dazu führen, dass Müdigkeit später einsetzt.<BR \/><BR \/> Ein Teil der Menschen hingegen merkt kaum einen Unterschied und passt sich schnell an die neue Zeit an.<BR \/><BR \/> Insgesamt zeigt sich, dass die Auswirkungen individuell verschieden sind, jedoch besonders der Schlaf und das allgemeine Wohlbefinden kurzfristig beeinflusst werden können.