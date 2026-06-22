„Guten Morgen in der <b>36-Grad-Woche<\/b>. Ungefähr so hoch, plus\/minus ein Grad, steigen die Temperaturen heute und in den nächsten Tagen im Raum Bozen“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Die Gewitterneigung geht allmählich zurück, dafür gibt es noch mehr Sonne.“<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="647065" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Nach drei Tagen der Warnstufe „Orange“, die Temperaturen von über 35 Grad kennzeichnet, steigt die Hitzewarnung automatisch auf „Rot“.<BR \/><BR \/>Halten derart extreme Temperaturen über mehrere Tage an, kann dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben – insbesondere für Risikogruppen wie Kleinkinder oder Senioren.<h3>Tag für Tag<\/h3>Am heutigen <b>Montag<\/b> ist es zunächst sehr sonnig, morgendliche Restwolken lösen sich rasch auf. Am Nachmittag muss man mit dem einen oder anderen Gewitter rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 30 bis 36 Grad.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Dienstag<\/b> bringt viel Sonne und große Hitze, am Nachmittag sind erneut vereinzelte Gewitter möglich.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> bleibt es sehr sonnig und heiß, die Gewitterwahrscheinlichkeit geht etwas zurück.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Donnerstag<\/b> scheint die Sonne, Hitzegewitter gibt es höchstens vereinzelt.<BR \/><BR \/>Der <b>Freitag<\/b> bringt keine wesentliche Änderung: Viel Sonnenschein und weiterhin überdurchschnittlich hohe Temperaturen prägen das Wettergeschehen.<BR \/><BR \/>Die <b>Höchsttemperaturen<\/b> liegen die gesamte Woche über bei bis zu 36 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>