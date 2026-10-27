Wie aus einer im Jahr 2024 veröffentlichten Onlinebefragung in 14 europäischen Ländern hervorgeht, wussten lediglich 21 Prozent der befragten Frauen, dass Alkohol ein direkter Risikofaktor für Brustkrebs ist. Das Besondere an der Untersuchung: Es nahmen ausschließlich Personen teil, die im vorangegangenen Jahr Alkohol konsumiert hatten.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="870524" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Frauen sollten diesen Zusammenhang unbedingt kennen. Klare und verständliche Fakten ermöglichen es ihnen erst, selbstbestimmte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen“, erklärt Dr. Elisa Ferrandi, die seit über zwei Jahren als Ärztin im Ambulatorium von „Hands“ in Bozen tätig ist.<BR \/><BR \/>Dabei betont die Medizinerin, dass die Gefahr keineswegs erst bei einem chronisch hohen Konsum beginnt. Auch geringe Mengen können die Entstehung von Tumoren in der Brust begünstigen. Die biologischen Ursachen dafür sind zweifach:<BR \/><BR \/>1. Zellschädigung durch Acetaldehyd: Beim Abbau von Alkohol im menschlichen Körper entsteht Acetaldehyd. Dieser Stoff ist hochgiftig und kann das Erbgut (die DNA) nachhaltig schädigen.<BR \/><BR \/>2. Einfluss auf den Hormonhaushalt: Alkohol lässt den Östrogenspiegel im Blut ansteigen. Da diese Hormone bei der Entstehung und dem Wachstum der meisten Brusttumore eine Schlüsselrolle spielen, wird das Gewebe dadurch zusätzlich stimuliert.<h3>Aufklärung forcieren<\/h3>Der Expertin ist es im Sinne der Patientinnen besonders wichtig, das Krebsrisiko sachlich einzuordnen und auf Schuldzuweisungen zu verzichten. „Ein Risikofaktor erhöht lediglich die statistische Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Er bestimmt jedoch niemals allein, ob ein einzelner Mensch letztendlich krank wird oder nicht“, so Dr. Ferrandi.<BR \/><BR \/>Brustkrebs ist eine multifaktorielle Erkrankung. Unveränderliche Faktoren wie das biologische Alter oder eine genetische, familiäre Vorbelastung spielen eine ebenso große Rolle. Wer weniger oder gar keinen Alkohol trinkt, nutzt eine wertvolle Möglichkeit, das eigene Risiko aktiv zu senken – einen hundertprozentigen Schutz vor einer Erkrankung bietet aber auch ein völlig abstinenter Lebensstil nicht.<h3>\r\nAlkohol als Alltagsbewältigung: Scham blockiert oft Hilfe<\/h3>In ihrem Arbeitsalltag im Bozner Ambulatorium erlebt Dr. Ferrandi regelmäßig, dass Alkohol von vielen Frauen unbemerkt als Bewältigungsstrategie für den Alltag genutzt wird. Ob anhaltender Stress, Überlastung im Beruf, die schwere Verantwortung für Familie und Angehörige, Einsamkeit oder tiefe Trauer – die Gründe für den Griff zum Glas sind vielfältig.<BR \/><BR \/>Genau hier liege oft das Problem: Aus Scham vor dem eigenen Trinkverhalten und aus Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung warten viele Frauen viel zu lange, bis sie sich jemandem anvertrauen. „Diese Lebensgeschichten erst einmal völlig unvoreingenommen und wertfrei anzuhören, ist in unserer Arbeit der allererste und wichtigste Schritt“, bekräftigt die Ärztin. Jede Veränderung brauche Zeit, Vertrauen und ein Vorgehen im ganz eigenen Tempo der Betroffenen.<h3>\r\nKostenlose Hilfe im Zentrum von Bozen – ohne Überweisung<\/h3>Für eine Kontaktaufnahme mit „Hands“ oder ein Beratungsgespräch ist weder eine ärztliche Zuweisung noch eine feste Diagnose wie eine „Alkoholabhängigkeit“ notwendig. Bereits leise Zweifel am eigenen Konsum oder der einfache Wunsch nach einem vertraulichen Gespräch genügen völlig.<BR \/><BR \/>Der Verein bietet neben Orientierungsgesprächen auch umfassende medizinische und psychologische Unterstützung an, um gemeinsam individuelle Wege zu einem reduzierten Konsum oder zur vollständigen Abstinenz zu erarbeiten. Zudem richtet das Team den Blick auf die ganzheitliche Gesundheit der Frauen: Da Suchterkrankungen oder schwierige Lebensumstände Frauen oft aus Angst vor Stigmatisierung von regulären Vorsorgeuntersuchungen wie der Brustkrebsfrüherkennung abhalten, setzt „Hands“ auf eine langfristige, schützende Begleitung, wie es in einer Aussendung heißt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377432_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Dr. Elisa Ferrandi ist Ärztin im Ambulatorium von HANDS in der Duca-d'Aosta-Allee 100 in Bozen. Der Verein ist telefonisch unter 0471080101 zu erreichen.<\/b>