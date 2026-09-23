Seit April läuft die Sensibilisierungsaktion „fit – Beweg dich gesund“, die Botschaft ist laut Gesundheitslandesrat Hubert Messner nach wie vor aktuell und zudem einfach: „Jede Bewegung zählt und ist ein kleines Plus für unsere Gesundheit!“ Der Sommer verabschiedet sich, doch die Bewegung sollte bleiben. <BR \/><BR \/>„Bewegung ist eine der einfachsten Möglichkeiten, im Alltag etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dafür braucht es nicht immer viel Zeit“, unterstreicht Messner und nennt gleich einige Beispiele: „Treppensteigen, zu Fuß gehen oder zwischendurch mal aufstehen sind kleine Schritte, die sich im Alltag gut umsetzen lassen.“<BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="811729" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>\r\nBewegung in den Alltag einbauen<\/h3>Mit „fit – Beweg dich gesund“, erinnert das Land daran, Bewegung als Bestandteil des Alltags zu sehen und nicht als Zusatzverpflichtung. Dabei zeigt die Aktion, dass es nicht sofort 10.000 Schritte pro Tag oder ein intensives Training braucht. Bewegung lässt sich oft einfach in den Alltag einbauen, etwa indem man kurze Wege mit dem Rad erledigt, eine Haltestelle früher aussteigt oder in der Mittagspause spazieren geht, beim Telefonieren aufsteht oder mit Kindern aktiv spielt. Schon zehn Minuten Bewegung täglich bewirken laut Gesundheitsressort eine wesentliche Verbesserung der eigenen Gesundheit.<BR \/><BR \/>Dass bereits kleine Veränderungen wirken, belegen auch internationale Studien. So können schon fünf bis zehn Minuten Bewegung täglich das Risiko für einen vorzeitigen Tod deutlich senken. Vor allem Menschen, die sich bisher wenig bewegt haben, profitieren von jeder zusätzlichen Minute. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO betont, dass jede Bewegung besser ist als keine und empfiehlt, langes Sitzen möglichst häufig durch Bewegung zu unterbrechen.<BR \/><BR \/>Bewegung hilft, auch im Alter aktiv und selbstständig zu bleiben<BR \/>Um Prävention und Gesundheitsförderung ging es auch am 21. September bei einem Austausch von Landesrat Messner mit Betreibern von Fitnessstudios im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol hds. Messner betonte, dass Kraft, Ausdauer, Koordination und Reaktionsfähigkeit wichtige Voraussetzungen für ein aktives und selbstständiges Leben bis ins hohe Alter sind. Gleichzeitig verwies er auf die soziale Funktion von Bewegung, die Menschen zusammenbringt.<h3>\r\nForum Gesundheit gibt Tipps für aktiven Lebensstil<\/h3>Wie Bewegung in jedem Lebensalter gelingen kann, zeigt die kostenlos zugängliche Veranstaltung Forum Gesundheit mit dem Titel „Fit und gesund von 0 bis 100“ am 24. September, um 18:30 Uhr, im Generationenhaus Guggenberg in Brixen.