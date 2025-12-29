Regelmäßig dominieren Meldungen von Krieg, Terror, Krisen und Tragödien die Schlagzeilen. Auch das Jahr 2025 war von unzähligen Schreckensnachrichten gezeichnet: Die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und Nahost, das kaum beachtete, aber schreckliche Sterben im Sudan, das die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen weltweit auf einen neuen Rekordwert trieb. Hinzu kamen die sichtbaren Narben des Klimawandels, etwa die schweren Waldbrände in den USA zu Jahresbeginn sowie der globale Aufschwung autoritärer Herrschaftsformen und die Erosion liberaler Werte.

Angesichts dieser Dominanz des Negativen beleuchten wir heute bewusst das Gegenteil: Stille Meldungen, die selten die Titelseiten zierten, aber Hoffnung für die Zukunft stiften. Denn trotz aller Hiobsbotschaften wurde 2025 in der Wissenschaft, im Klima- und Artenschutz sowie in der Gesellschaft hart und erfolgreich an einer besseren Welt gearbeitet.

Kampf gegen Infektionen und Krankheiten

Im Kampf gegen Malaria, eine tödliche Infektionskrankheit, gab es gleich mehrere Erfolge. Das Malaria-Medikament Coartem der Schweizer Firma Novartis erhielt die Zulassung zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkinder. Diese spezifische Zulassung ist ein entscheidender Fortschritt für die Kindergesundheit, da sie eine adäquate Behandlung ermöglicht. Parallel dazu gelang einem internationalen Forschungsteam die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs, der die Malaria-Parasiten direkt in der Überträgermücke eliminiert. Dieser Wirkstoff kann damit den Malariaerreger auch dann abtöten, wenn bereits bekannte Medikamente nicht mehr wirken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch in der HIV-Prävention gab es eine historische Entwicklung im Sinne globaler Gesundheitsgerechtigkeit: Das HIV-Präventionsmittel (PrEP) Lenacapavir soll nun Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugänglicher gemacht werden. Die Verabreichung als Injektion, die nur zweimal jährlich nötig ist (anstelle täglicher Tabletten), macht es zu einem „Gamechanger“, da die Einhaltung der Therapie in Gebieten mit Stigmatisierung der täglichen Einnahme erleichtert wird.<h3>\r\nNeue Therapien und präzisere Diagnostik<\/h3>Im Bereich der Krebstherapie macht Experten die zweite Generation des HPV-Impfstoffs Hoffnung. Da dieser Impfstoff Schutz vor einem breiteren Spektrum von humanen Papillomviren bietet, verspricht er eine noch effektivere Prävention von Gebärmutterhalskrebs und anderen HPV-assoziierten Krebsarten weltweit. <BR \/><BR \/>Ein neuer, robotergestützter Prozess zur Lungenkrebs-Diagnostik führte zu „bahnbrechenden“ Verbesserungen in der Früherkennung, ein Fortschritt, der angesichts der weltweiten Häufigkeit von Lungenkrebs unzählige Leben retten kann.<BR \/><BR \/>Auch bei chronischen Krankheiten gab es Anlass zur Hoffnung: Mit Leqembi ist erstmals ein Antikörper-Wirkstoff verfügbar, der direkt an den Krankheitsmechanismen ansetzt und den geistigen Abbau bei Alzheimer-Patienten im frühen Stadium deutlich verlangsamt. Dieses Medikament schenkt den Betroffenen und ihren Angehörigen wertvolle Zeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251942_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Parallel dazu zeigen klinische Studien mit neuen Gentherapie-Ansätzen (z.B. CRISPR-basierte Methoden) Heilungsraten von über 90 Prozent bei Jugendlichen mit schwerer Sichelzellenanämie – eine erbliche Blutkrankheit, bei der rote Blutkörperchen durch eine genetische Veränderung des Hämoglobins (HbS) zu einer starren Sichelform verhärten, was zu chronischer Anämie, schmerzhaften Krisen, Gefäßverschlüssen und Organschäden führt. Die Lebensqualität von Betroffenen dieser weltweit verbreiteten chronischen Blutkrankheit wird dadurch massiv verbessert.<BR \/><BR \/>Die Künstliche Intelligenz (KI) fand auch ihren Weg in die Arzneimittelentwicklung: Forscher nutzten KI, um in Rekordzeit Tausende neuer chemischer Verbindungen zu screenen. Dies führte zur Entdeckung mehrerer vielversprechender neuer Antibiotika-Kandidaten – ein Hoffnungsschimmer im globalen Kampf gegen antibiotikaresistente Keime.<h3>\r\nDie Energiewende wird Realität<\/h3>2025 könnte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem sich die Energiewende endgültig durchgesetzt hat. In einer Weltpremiere überholte die Stromerzeugung aus Solar- und Windkraft weltweit erstmals die Stromerzeugung aus Kohle. Eine Studie der University of Surrey untermauerte diesen Trend, indem sie Solarenergie zur weltweit günstigsten Energiequelle erklärte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Diese Entwicklung wird vor allem in den größten Emittenten vorangetrieben: China, der größte Umweltverschmutzer, durchläuft aktuell eine revolutionäre Transformation: Im ersten Halbjahr 2025 baute China doppelt so viel Solarenergiekapazität zu wie der gesamte Rest der Welt zusammen. Parallel sanken die CO2-Emissionen bei der Stromproduktion in China und Indien, obwohl der insgesamte Stromverbrauch stieg, was auf eine erfolgreiche „Entkopplung“ von Wirtschaftswachstum und Umweltverschmutzung hindeutet.<BR \/><BR \/>Auch in Europa gab es Meilensteine: Im zweiten Quartal 2025 stammte erstmals in der Geschichte der EU mehr als die Hälfte (54 Prozent) des Nettostroms aus erneuerbaren Quellen. Finnland und Irland legten ihre letzten Kohlekraftwerke still.<BR \/><BR \/>Auch in der Materialforschung und Produktion vollzog sich 2025 ein Paradigmenwechsel weg von der erdölbasierten Wirtschaft. Hoffnung macht etwa ein neu entwickeltes Material aus Bakterien, das reißfest und biologisch abbaubar ist. Daneben könnten außerdem Alternativen wie Verpackungen aus Algen und Textilien aus Pilzkulturen dabei helfen, Kunststoff in vielen Alltagsprodukten zu ersetzen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch das „Urban Mining“ hat im vergangenen Jahr in zahlreichen Ländern an Bedeutung gewonnen: Das Recyclingverfahren ermöglichte es, Seltene Erden aus Elektronikschrott in einem Maßstab zurückzugewinnen, der den Bedarf für umweltschädliche Minenprojekte spürbar senkte. Diese Transformation zur echten Kreislaufwirtschaft zeigt, dass industrieller Wohlstand und der Schutz natürlicher Ressourcen kein Widerspruch mehr sein müssen.<h3>\r\nMeeresschutz und Artenerhalt mit Wirkung<\/h3>Ein historischer Durchbruch in Sachen Umweltschutz gelang im September, als die erforderliche Anzahl an Ratifizierungen für das Uno-Hochseeschutzabkommen erreicht wurde. Dieses Abkommen ist entscheidend, um die Ausweisung neuer Schutzzonen zu ermöglichen und rund 30 Prozent der Hohen See bis 2030 zu schützen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251951_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der Kampf gegen den Artenschwund verbuchte Erfolge: Bei der 16. Weltnaturkonferenz in Rom einigten sich die Delegierten auf eine massive Finanzierung von 200 Milliarden Dollar bis 2030, um die weltweite Artenvielfalt zu erhalten. Diese Anstrengungen zeigen erste Ergebnisse: Die Grüne Meeresschildkröte erlebte ein Comeback nach über 40 Jahren auf der Roten Liste und gilt nicht mehr als gefährdete Art. Indien verdoppelte seine Tigerpopulation in einem Jahrzehnt, und in Kirgisistan wurde ein 8000 Quadratkilometer großer ökologischer Korridor zum Schutz der Schneeleoparden eingerichtet. <BR \/><BR \/>Ein Hoffnungsschimmer gab es im vergangenen Jahr auch für die Korallenriffe: Wissenschaftler untersuchten die Verbindung Tetrabrompyrrol (TPB), die helfen könnte, die tödliche Korallenkrankheit SCTLD einzudämmen. Zudem entdeckten Forscher der University of Hawaii „mächtige“ Meerespilze, die sie trainieren, um den Kunststoff Polyurethan schnell abzubauen, der im Meer häufig zu finden ist.<h3>\r\nRechtliche Weichenstellungen<\/h3>Ein Wendepunkt von historischer Tragweite ereignete sich im Juli 2025 vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. In einem wegweisenden Gutachten erklärten die Richter eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt zur unmittelbaren Voraussetzung für die Wahrung der Menschenrechte. Dieses Urteil ist weit mehr als Symbolpolitik: Es liefert Bürgern weltweit ein juristisches Fundament, um ihre Regierungen gerichtlich zu wirksamem Klimaschutz zu verpflichten.<BR \/><BR \/>Die neue EU-Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ trat 2025 in vollem Umfang in Kraft. Konsumenten haben Anspruch auf längere Garantiezeiten für reparierte Waren und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen über einen bestimmten Zeitraum – ein großer Erfolg gegen die Wegwerfgesellschaft. Darüber hinaus trat der European Accessibility Act in Kraft, der Hersteller verpflichtet, technische Produkte (wie Smartphones, Fahrkartenautomaten) barrierefreier zu gestalten und damit die Inklusion im digitalen Alltag zu fördern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251954_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Trotz der vielen Konflikte meldete der Global Safety Report 2025 den höchsten Wert des Sicherheitsempfindens im Alltag seit Beginn der Befragung, was auf erfolgreich greifende lokale und regionale Maßnahmen zur Stärkung der persönlichen Sicherheit hindeutet.<BR \/><BR \/><BR \/>Ein stiller Sieg für die globale Chancengleichheit wurde 2025 im Bereich der digitalen Infrastruktur errungen. Durch den massiven Ausbau satellitengestützter Netzwerke konnten erstmals auch die entlegene Regionen im Amazonasbecken und in Subsahara-Afrika mit Highspeed-Internet versorgt werden. Diese technologische Brücke ermöglichte Millionen von Kindern und Jugendlichen den Zugang zu globalen Bildungsplattformen und digitalen Bibliotheken, was die „Demokratisierung des Wissens“ auf eine neue Stufe hebt.<h3>\r\nFortschritt jenseits der Schlagzeilen<\/h3>Die hier präsentierten Erfolge und Durchbrüche sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Sie sind kraftvolle Beweise dafür, dass die Menschheit kollektiv in der Lage ist, monumentale Herausforderungen zu bewältigen – sei es bei der Heilung von Krankheiten, der Erholung unseres Planeten oder der Stärkung globaler Rechte. <BR \/><BR \/>Doch diese großen Fortschritte wären nicht möglich ohne die unzähligen kleinen Gesten, Initiativen und Maßnahmen, die täglich weltweit ergriffen werden: die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, die mutigen Entscheidungen lokaler Politiker, die innovativen Ideen kleiner Unternehmen und die alltägliche Freundlichkeit und Entschlossenheit von Privatpersonen. <BR \/><BR \/>Es sind diese stillen, unaufgeregten Taten, die das Fundament für eine gute Zukunft legen und die Welt Stunde um Stunde besser machen. Wir dürfen die Hoffnung nicht dem Lärm der Krise opfern, denn der Fortschritt ist real und er wächst: jetzt.