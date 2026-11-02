Den ersten Schnee hat es auf Südtirols höher gelegenen Passstraßen bereits gegeben. Auch am Alpenhauptkamm hat es am gestrigen Sonntag in manchen Teilen etwas geschneit.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="879889" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>In solchen Fällen, wenn die Fahrbahn schneebedeckt, nass und rutschig ist, gilt die Pflicht zur Winterausrüstung. Fahrzeuge müssen somit bei Schnee oder Eisbildung auf der Fahrbahn mit homologierter Winterausrüstung, also mit Winterreifen mit entsprechender Kennung oder Schneeketten, ausgestattet sein. <BR \/><BR \/>Anders in der Stadtgemeinde Bozen und auf der Brennerautobahn. Hier müssen Verkehrsteilnehmer bereits ab 15. November Winterreifen aufgezogen haben – mit oder ohne Schnee und Eis auf den Fahrbahnen.