Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in Schleis, einer Fraktion der Gemeinde Mals. Eine junge einheimische Frau startete mit ihrem Paragleiter. Ersten Informationen zufolge kam es dabei zu Problemen mit ihrem Schirm, woraufhin sich der Rettungsschirm öffnete.<BR \/><BR \/>Trotzdem stürzte die Frau mehrere Meter in die Tiefe und zog sich offenbar Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus Meran geflogen. Nach derzeitigem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr.