Absurd: Geimpft und trotzdem suspendiert

Aber der Reihe nach: Ende Februar hatte der Präsident der Südtiroler Ärztekammer, Claudio Volante, einen Brief an den Sanitätsbetrieb geschickt, in dem er die Probleme, die bei den Suspendierungen ungeimpften Gesundheitspersonals aufgetreten sind, erklärt. Einige Mitarbeiter seien nämlich zu Unrecht suspendiert worden, weil ihre Immunisierung in der angeblich fehlerhaften gesamtstaatlichen Datenbank nicht aufscheint.Von diesen Fehlern betroffen sei nicht nur das Sanitätspersonal in Südtirol, sondern auch in anderen Regionen, unterstreicht Volante. Andernorts habe man dieses Problem genau auf diese Weise gelöst: Die Ärztekammer erhielt Zugang zur regionalen Datenbank, sodass nun keinem geimpften Gesundheitsmitarbeiter mehr die Einleitung des Suspendierungsverfahrens droht.Dem Südtiroler Sanitätsbetrieb sind allerdings die Hände gebunden: In einer Antwort auf den Brief der Ärztekammer heißt es, dass das Gesundheitsministerium für die Verarbeitung der Daten verantwortlich ist, und der Südtiroler Sanitätsbetrieb darf den Zugang zur Impf-Datenbank nicht gewähren, zumal man dadurch auch Einsicht in die Daten aller Bürger, die im Südtiroler Landesgesundheitsdienst eingetragen sind, erhält.Einige regionale Ärztekammern hätten aber auch die Hürde Datenschutz gemeinsam mit dem jeweiligen Sanitätsbetrieb überwunden, gibt Volante zu bedenken.

stol