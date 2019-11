Abtei: Alle Schulen bleiben auch am Montag zu

Aus Sicherheitsgründen bleiben alle schulischen Einrichtungen der Gemeinde Abtei auch am Montag geschlossen. Das hat Bürgermeister Iaco Frenademetz am Sonntagvormittag der STOL-Redaktion zur Verbreitung an die Bevölkerung mitgeteilt.