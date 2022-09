Abtei Mariengarten: Sr. Benedikta folgt Sr. Irmengard als Äbtissin nach

Vater Abt German Erd vom Zisterzienserkloster in Stams in Nordtirol stand der Wahl vor. Die bisherige Priorin und nun neue Äbtissin Gurschler ist 1968 in das Kloster Mariengarten eingetreten, 1969 wurde sie eingekleidet und 1970 legte sie ihre erste Profess ab.3 Jahre später folgte die ewige Profess. „Ich habe es nie bereut, ins Kloster gegangen zu sein“, betont die 73-jährige, gewählte Äbtissin, die in den nächsten Wochen benediziert werden soll.Über ihre Vorgängerin Sr. Irmengard Senoner findet Gurschler klare Worte: „Sie ist mehr als ein Vorbild für mich. Sie wird mir jetzt als Ratgeberin gut beistehen. Dafür bin ich dankbar.“Übrigens: Mariengarten in St. Pauls ist noch die einzige Abtei in der Diözese Bozen-Brixen mit einer Äbtissin.