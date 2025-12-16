Eben diese Musterfamilie muss für die Müllgebühren in Meran mit 310 Euro am tiefsten in die Tasche greifen. In Truden schlagen diese mit 276 Euro zu Buche, in Prettau mit 266 Euro, im Sarntal mit 262 Euro, in Welsberg-Taisten und Leifers mit 257 Euro. Terlan und Tiers verlangen 250 Euro, Bozen folgt mit immerhin 244 Euro.<BR \/><BR \/>Doch es geht auch anders. Am günstigsten steigt Familie Mustermann in Tisens mit 60,85 Euro und in Wolkenstein mit 63,36 Euro aus. Günstig unterwegs ist man laut ASTAT-Erhebung auch in Freienfeld mit 74,80 Euro, Schnals mit 76 Euro, St. Ulrich mit 78 Euro, Glurns mit 82 Euro, Prad mit 83 Euro, St. Christina mit 84 Euro, Moos in Passeier und Rodeneck mit je 85 Euro.<BR \/><BR \/><b>Abwassergebühren: Welsberg und Niederdorf am teuersten, Proveis und Algund am günstigsten<\/b><BR \/><BR \/>Spitzenreiter bei den Abwassergebühren ist die Gemeinde von Gemeinden-Chef Dominik Oberstaller mit 462 Euro, dicht gefolgt von Niederdorf mit 453 Euro, Stilfs mit 448 Euro und 442 Euro in Gais. Immerhin 427 Euro sind es in Schnals, 418 in Mölten und Lajen, 416 in Martell. <BR \/><BR \/>Ganz anders sieht es in Proveis aus. Dort zahlt eine vierköpfige Familie für die Abwassergebühren im Schnitt nur 180 Euro, auch in Algund sind es mit 182 Euro nur zwei Euro mehr. Platz drei der günstigen Abwasser-Gemeinden teilen sich Prad und Montan mit jeweils 194 Euro. Die Nalser steigen mit 213 Euro auch nicht schlecht aus.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Der mit Abstand günstigste Trinkwassertarif<\/b><BR \/><BR \/>Am krassesten ist der Unterschied beim Trinkwasser. Einen Wasserverbrauch von 50 Kubikmetern pro Person für Familie Mustermann vorausgesetzt, muss diese in Truden 349 Euro an Gebühren berappen.<BR \/><BR \/>Auf Rang zwei liegt Moos i.P. mit 286 Euro, auf Rang drei Völs mit 264 Euro, Welschnofen mit 260 und Welsberg-Taisten mit 246 Euro.<BR \/>Den mit Abstand günstigsten Trinkwassertarif für eine vierköpfige Familie weist mit 41,14 Euro Wolkenstein auf. <BR \/><BR \/>Das ist ein Achtel von dem, was beim Spitzenreiter Truden anfällt, wo es allerdings viele und weit auseinanderliegende Fraktionen zu versorgen gilt. Rang zwei der günstigen Wasser-Gemeinden belegt mit 61,16 Euro das kleine Waidbruck, gefolgt von Taufers im Münstertal mit 63 Euro. Auf Rang vier liegt mit 68 Euro in St. Ulrich wieder eine Grödner Gemeinde. Günstig sind die Trinkwassertarife für Familie Mustermann mit 70 Euro auch in der Kleingemeinde Plaus, mit 76 Euro in Tiers und mit 79 Euro in Prags.